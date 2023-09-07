В Египте обнаружили окаменевшие останки нового хищного вида динозавров

В Египте обнаружили останки нового вида хищных динозавров из семейства абелизавриды с мордой, напоминающей собак породы бульдог.

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Об уникальной находке пишет Daily Mail.

Этот динозавр имел маленькие зубы и верхние конечности очень небольшого размера. По мнению палеонтологов, хищник достигал 6 метров в длину и передвигался на двух нижних трехпалых конечностях.

Этот динозавр жил около 98 миллионов лет назад в меловой период на территории южного суперконтинента Гондвана.

Напомним,в Китае обнаружили остатки рептилии, существовавшей 250 млн лет назад.

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