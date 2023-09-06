В Китае обнаружили останки рептилии, существовавшей 250 млн лет назад (фото)

В Китае ученые обнаружили ловушечный посткраниальный скелет бронированной морской рептилии (Prosaurosphargis yingzishanensis). Существо было живым в эпоху раннего триаса, около 247 миллионов лет назад.

Находку сделали в карьере Инцзишань. Об этом сообщает sci.news.

Рептилии вторгались в морское пространство после массового вымирания в конце пермского периода. Речь идет о величайшем вымирании в истории Земли.

Читайте также: В Карибском море заметили редкую акулу, которая достигает половой зрелости в 134 года (видео)

Общая длина тела Prosaurosphargis yingzishanensis составляла примерно 1,5 м и была покрыта тяжелым кожным панцирем.

Видео дня

Ученые указали, что триасовые морские рептилии, в частности, знаковые Ichthyosauromorpha и Sauropterygia, а также некоторые другие более мелкие и менее известные группы, быстро достигли высокого таксономического и экологического разнообразия. Они играли ключевую роль в реорганизации морских пищевых цепей.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!