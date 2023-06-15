В Еквадорі величезний птах на льоту протаранив лобове скло літака та застряг у ньому (відео)

В Еквадорі пілот Аріель Вальєнте зміг зберегти контроль над літаком, яким керував на висоті майже понад 3 кілометри, після того, як величезний птах пробив лобове скло та поранив льотчика.

Як повідомляє TMZ, Валієнте керував літаком над Вінсесом у провінції Лос-Ріос, коли великий птах врізався у лобове скло та застряг у ньому.

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Попри те, що мертвий птах стирчав посеред лобового скла, Валіенте продовжив пілотувати літак і навіть знімав на відео наслідки інциденту. На відео він спочатку показує тушку птаха, а потім повертає камеру на своє закривавлене обличчя.

Відео швидко поширилося в соціальних мережах і стало вірусним. Користувачі соцмереж оцінили спокійну поведінку Вальєнте.

Що стосується птаха, який протаранив літак, попередньо відомо, що це міг бути андський кондор з розмахом крил до 3 метрів.

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