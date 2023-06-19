В Еквадорі померла жінка, яка нещодавно ожила під час похорону (відео)

В Еквадорі жінка через кілька годин після того, як лікарі констатували її смерть, ожила прямо під час похорону. Вона почала стукати по кришці труни.

Як повідомляє Sky News, 76-річна колишня медсестра Белла Монтойя лікувалася у медзакладі у місті Бабахойо. Жінка померла, лікарі констатували її смерть.

76-річну колишню медсестру поклали в труну та накрили кришкою. Під час похорону син Белли Гілберто Барбера почув стукіт із середини труни. Коли кришку підняли, з'ясували, що жінка жива, але напівпритомна.

"Нас там було близько 20 осіб... Приблизно через п'ять годин після пробудження труна почала видавати звуки… Моя мама була загорнута в простирадло і вдарялася об труну, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихала", – розповів він.

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Після цього випадку жінку доправили до реанімації, де Белла Монтойя перебувала під постійним наглядом у відділенні інтенсивної терапії.

Видання Sky News зазначає, що Белла Монтойя провела сім днів у реанімації, але померла від інсульту. Цю інформацію підтвердило Міністерство охорони здоров'я Еквадору.

Її син Гілберто сказав, що він ще не отримав від влади жодних "медичних пояснень" того, що сталося, і попередив, що все "таким не залишиться".

Він офіційно поскаржився на лікарів, які перший раз оголосили його матір мертвою та намагається добитися того, аби винних покарали.

Нагадаємо, у лютому 2023 року у Сирії з-під уламків будівлі рятувальники витягли без ознак життя чоловіка на ім'я Ахмед аль-Магрібі. Його тіло відправили до моргу. Під час похорону чоловік різко ожив.

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