У Forbes підрахували, скільки мільйонів доларів витратила росія на обстріл Одещини

У період з 18 по 24 липня російські бойовики випустили по Одеській області 75 ракет та 100 безпілотників. росія витратила на це понад 280 млн доларів.

За даними Forbes, унаслідок ракетних ударів було знищено більш як 460 тисяч тонн зерна й кілька зернових терміналів. Десятки людей дістали поранення.

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Видання пише, що російська армія змінює тактику обстрілів українських портів, використовуючи більшість наявних у неї засобів. Ворог під час атак використовує крилаті ракети "Калібр", які запускають з кораблів та підводних човнів, ракети Х-59 та Х-22 повітряного пуску, а також "Онікс" та "Іскандер" наземного пуску.

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Відповідно українська ППО не може сконцентрувати свої засоби на одному типі цілей. До всього ракети "Іскандер" та "Онікс" складні для перехоплення. Балістичні ракети "Іскандер-М" поки що успішно перехоплюють лише комплекси Patriot. Ракети "Онікс" летять низько над поверхнею моря й непомітно підлітають до своєї цілі, тому більшість комплексів ППО не можуть помічати цілі на такій низькій висоті.

Хронологія атак по Одесі та області у липні 2023:

2 липня росіяни атакували Одещину та Миколаївщину. ППО знищила три "Калібри".

13 липня фугасною авіабомбою було атаковано острів Зміїний.

18 липня вночі Одесу атакували шістьма ракетами "Калібр" та 21 безпілотником Shahed-136. Всі цілі знищила ППО.

19 липня росіяни вдарили по Одещині “Оніксами", ракетами Х-59 та Х-22 та дронами Shahed-136. Цього дня росіяни влучили у зерновий і олійний термінал.

20 липня в Одеській області росіяни ракетами влучили у складські приміщення.

21 липня було атаковано термінали з зерном одного з агропідприємств. Знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

23 липня по Одеській області росіяни випустили п’ять видів ракет. Були влучання у собор, у пам'ятки архітектури та у житлові будинки.

24 липня росіяни атакували Одеську область дронами "Shahed-136", влучивши у портову інфраструктуру Дунаю. Було пошкоджено ангар із зерновими.

27 липня ударів зазнала портова інфраструктура Одеської області. Ушкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

30 липня росіяни двома авіабомбами атакували острів Зміїний в Чорному морі.

Нагадаємо, 21 липня російські бойовики двічі за добу обстрілювали Одеську область. Ворог застосовував ракети різного типу.

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