У Німеччині знайшли скам'янілу черепаху, якій 150 мільйонів років (фото)

У Німеччині було виявлено неймовірно добре збережену скам’янілість морської черепахи юрського періоду. Зазначається, що вперше знайшли повний череп з панциром та кінцівками.

Як повідомляється у журналі PLOS ONE, ця істота юрського періоду жила на Землі 150 млн років тому й буда здатна плавати на мілководді тропічного моря, яке колись покривало Європу.

Зазначається, що на місці, де виявили скам'янілість, раніше знаходили рештки черепахи Solnhofia parsonsi, вік якої становив близько 150 мільйонів років. Цей район відомий як Франконський Альб і містить велику кількість морських осадових порід нижньої та верхньої юри.

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Територію, в якій було знайдено черепаху, почали досліджувати лише протягом останніх 20 років і вчені знайшли велику кількість зразків у різних таксономічних групах. Різниця в зразках змусила вчених припустити, що колись ця територія була з’єднана з відкритим морем.

Новий зразок надзвичайно добре зберігся, оскільки має повний череп і скелет.

У дослідженні зазначається, що порівняно з розміром панцира, череп цієї черепахи був завеликим й дорівнював майже 40% довжини панцира.

Вчені припускають, що подібні черепахи мешкали переважно на мілководді й не часто запливали у відкрите море.

Раніше науковці з Імперського коледжу Лондона та Міжнародного університету Флориди з'ясували, чому метелики та летючі комахи рухаються до штучних джерел світла.

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