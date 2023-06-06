В горах Іспанії виявили наскельні малюнки віком 7000 років (фото)

В Іспанії під час дослідження гір з безпілотників вчені натрапили на скельні малюнки. Знахідка датується віком близько 7000 років.

Малюнки розташовані у печерах в горах. Про це повідомляє Artnet News.

"Є багато важкодоступних районів гір Аліканте. Використання дрона для фотографування стін — це швидкий спосіб, і ця нещодавня знахідка означає, що можна знайти багато доісторичних наскельних малюнків", – розповіли дослідники.

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Необроблені фотографії печер були проаналізовані та збільшені, показуючи саме те, на що сподівалася команда. У першій печері, розташованій в ущелині Кастеллет-Барранк-дель-Сальт, була сцена з фігурами розміром приблизно чотири дюйми, включаючи лучників, оленів і козлів, деякі з яких були забиті стрілою.

Дослідники вважають, що це щось на кшталт проривного відкриття, яке дозволить краще зрозуміти, як розвивалися стилі печерного живопису в регіоні.

Попри те, що дрони все частіше використовуються в польовій археології, це один із перших випадків їх застосування для пошуку наскельних малюнків.

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