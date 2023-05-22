У ГУР підтвердили проведення операції у Белгородській області, Буданов закликав російські війська здаватися у полон

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував події у Бєлгородській області рф. За його словами, росіяни у складі легіону "Свобода Росії" та "РДК" проводять там операцію.

Про це Юсов повідомив у коментарі для "Суспільного". Він зазначив, що це потрібно для створення "смуги безпеки" аби захистити цивільних українців.

"Події в Бєлгородщині та інших прикордонних з росією територіях – наслідок повномасштабного вторгнення і агресивної війни путінської росії проти України. Так, відповідальність за ці події взяли на себе громадяни рф, а саме сили РДК і легіону "Свобода росии". Я думаю, що ми всі лише можемо привітати рішучі дії опозиційно налаштованих громадян рф, які готові до збройної боротьби із злочинним режимом путіна", – сказав речник ГУР.

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Своєю чергою глава ГУР МОУ Кирило Буданов закликав російських військовослужбовців здаватися в полон, тому що "буде ще гірше".

"Уже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити в м'ясних штурмах і розбитих окопах – буде ще гірше. У вас є вибір – померти або врятувати своє життя", – заявив він.

Буданов розповів про проєкт "Хочу жити", який допомагає військовослужбовцям рф безпечно здатися у полон.

Додамо, на росії заявили про "спробу прориву української диверсійної групи" до Бєлгородської області.

За попередніми даними легіон "Свобода Росії" та "РДК" взяли під контроль Козинку та Гора-Подол, та висунулися до Гайворону Бєлгородської області.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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