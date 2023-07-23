В Індії чоловік знайшов на бачку унітаза півтораметрову кобру (фото)

В Індії чоловік із Раджастхану пережив шок, коли побачив півтораметрову кобру у своїй ванній кімнаті. Говінд Шарма каже, що змія розляглася на бачку унітаза.

Про цей інцидент пише видання DNA India.

Зазначається, що чоловік дуже перелякався, але почав швидко діяти. Він знав, що змія отруйна, тому викликав на допомогу професійну допомогу. На місце події приїхали фахівці, які змогли безпечно зловити змію.

Змію потім відпустили назад у її природне середовище існування, у джунглі.

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Видання пише, що поява змій у житлових будинках стає все більш поширеним явищем, особливо в сезон дощів. Поєднання вологої погоди та затопленого середовища спонукає змій шукати притулку в домівках місцевих мешканців.

Щоб зменшити ризик проникнення змій у будинки, людям рекомендується регулярно оглядати свої приміщення, приділяючи увагу потенційним точкам проникнення. Переконавшись, що щілини у дверях, вікнах та інших вразливих місцях герметичні, можна значно зменшити ймовірність того, що ці рептилії прослизнуть всередину.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, що окремий вид змій використовує дивну техніку втечі під час небезпеки. Зокрема, карликова очеретяна змія (Pseudorabdion longiceceps) прискорює втечу, "перетворюючися" на колесо.

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