В Індії знайшли гробницю віком 4000 років

Індійські археологи провели розкопки біля річки Ямуна та виявили гробницю, вік якої приблизно оцінюється в 4 тисячі років.

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Згідно з повідомленням від News Network Archaeology, ці гробниці були створені в епоху Хараппської цивілізації, яка була третьою за часом появи серед стародавніх цивілізацій Сходу. Археологи датують цю знахідку пізнім періодом історії Індії.

Археологи виявили у гробниці "труни на ніжках", в яких були виявлені останки двох жінок. Крім того, знайшли дерев'яний лук, браслет із напівкоштовними каменями, золоті намиста та керамічні вироби. Однією з найцікавіших знахідок є особливий "меч-антена", розташований біля голови однієї з жінок у гробниці.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли глиняні глеки з вином віком 5 тисяч років.

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