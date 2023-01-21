В Індії палеонтологи знайшли 256 викопних яєць титанозаврів

Вчені з Університету Делі в Індії знайшли понад 250 скам'янілих яєць титанозаврів. Це були одні з найбільших динозаврів, які будь-коли жили на Землі. Вони жили незадовго до загибелі динозаврів.

Як повідомляє науковий журнал Plos.org, знахідку вчені виявили у формації Ламета, яка розташована в центральній Індії. Ця місцина відома великими покладами скам'янілих яєць динозаврів пізнього крейдяного періоду.

"Під час недавніх досліджень у цьому районі виявлено 92 гнізда, що містять загалом 256 копалин яєць титанозаврів", – йдеться у повідомленні.

Науковці вже ідентифікували шість різних типів яєць, що може свідчити про більшу різноманітність титанозаврів, ніж показували скелетні залишки з цього регіону.

Палеонтологи кажуть, що титанозаври закопували свої яйця у неглибокі ями, як сучасні крокодили.

Ученим вдалося виявити деякі патології в яйцях. Вони вказали, шо титанозаври мали репродуктивну фізіологію, аналогічну до птахів. "Наявність безлічі гнізд у тому самому районі передбачає, що це динозаври вели колоніальне гніздування, як і сучасні птиці. Але близька відстань між гніздами залишала мало місця для дорослих динозаврів, підтверджуючи ідею про те, що дорослі залишали дитинчат (новонароджених), що вилупилися, на свавілля долі", – кажуть дослідники.

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