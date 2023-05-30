В Індії вдалось вперше задокументувати гібрид вовка та собаки (фото)

Вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком (Canis lupus) і собакою (Canis lupus familiaris) на території країни. Це підтвердили результати генетичних досліджень, які були опубліковані в журналі "Ecology and Evolution".

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Це відкриття має велике значення, оскільки популяція диких собак в Індії часто населяє ті самі території, де зустрічаються сірі вовки. Хоча було відомо, що ці два види можуть схрещуватися, наприклад, такі спостереження були зроблені в Європі, в Індії досі не було офіційних документованих доказів існування таких гібридів.

Дослідження проводилося групою вчених з Інституту фундаментальних досліджень Тата, які врешті-решт змогли підтвердити наявність цих гібридів. Вони отримали дані від природолюбів, які помітили двох несподіваних особин у зграї диких вовків поблизу міста Пуне.

Одна з цих тварин мала незвичайно коричневе хутро, а інша відрізнялася нетиповими рисами обличчя для вовків. Цивільні науковці, які спостерігали за ними, змогли зібрати зразки волосся тварин з їх місць перебування і доставили їх до лабораторії для генетичного аналізу.

ДНК зразків волосся було порівняно з відомими послідовностями ДНК собак, вовків, шакалів (Canis aureus), куонів (Cuon alpinus) та інших представників сімейства псових (Canidae). В результаті виявилося, що один з гібридів був нащадком вовка і домашньої собаки, але другий мав більш складне походження з наявністю вовчої ДНК, включаючи гібрида вовка та собаки, а також зворотне схрещування з вовком.

Науковці висловлюють занепокоєння, що такі гібриди можуть загрожувати популяціям вовків, і вважають, що питання схрещування між вовками та собаками потребує більшої уваги з боку організацій, що займаються охороною природи.

Нагадаємо, раніше вчені нарешті знайшли відповідь на давню загадку про першу багатоклітинну тварину на Землі.

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