В Іраку знайшли докази існування Вавилонської вежі

На території сучасного Іраку знайшли залишки цегли, зробленої на замовлення правителя Навуходоносора II, який згадується у Біблії. Цю цеглу виготовляли з матеріалів, описаних у переказі про Вавилонську вежу Старого Завіту. Вже дуже тривалий час науковці сперечаються з приводу існування Вавилонської вежі. Одні стверджують, що вона дійсно мала місце бути, інші – що це не більше, ніж міф.

Про це пише Оxu.az.

Як розповідають легенди, її побудували на землі Сеннар після Всесвітнього потопу. Як написано у Біблії, тоді всі люди розмовляли на одній мові, але небеса покарали їх і вони перестали розуміти одне одного. Вежу будували полонені євреї у часи правління Навуходоносора II.

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На думку вчених, цегла, яку знайшли під час розкопок, могла відноситись до Вавилонської вежі – на ній стоїть штамп з ім'ям Навуходоносора ІІ. Також, вона обмащена бітумом чорного кольору про який говориться у Біблії.

Науковці стверджують, що артефакти вписуються в Святе Письмо. Цегла дійсно може доводити існування Вавилонської вежі, побудованої "зневіреним населенням у вигнанні, що утримується в полоні безжальним королем".

Нагадаємо, археологи знайшли в Китаї поховання часів династії Тан.

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