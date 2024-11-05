В Іспанії вирує масштабна повінь: понад дві сотні загиблих, оголошено режим надзвичайної ситуації (фото, відео)

Іспанію накрили сильні дощі, що спричинили смертоносні повені. Сьогодні у Барселоні оголосили режим "надзвичайної небезпеки".

Шостий день поспіль в Іспанії триває пошуково-рятувальна операція. Кількість зниклих безвісти досі невідома. Про це повідомляє Sky News.

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На сході Іспанії загинули щонайменше 217 людей. В результаті підняття рівня води, люди опинилися в пастці в своїх автомобілях, будинках і на підприємствах.

5 листопада влада Каталонії попередила про "безперервний і проливний" дощ у Барселоні та ще одному регіоні. В соцмережах повідомляють про збільшення рівня води у Барселоні, що спричинило скасування десятків рейсів в міжнародному аеропорту Барселони Ель-Прат.

Нагадаємо, в Іспанії через масштабну повінь загинули 50 людей: вода все зносить на своєму шляху.

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