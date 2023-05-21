В Іспанії на скелі знайшли зображення, якому 2000 років (фото)

В Іспанії у замку Тоссаль-де-ла-Кала археологи знайшли на скелі вирізьблене обличчя віком 2000 років. Вчені назвали його "рельєфом виняткового історичного значення".

Археологічні розкопки, проведені Університетом Аліканте (Австралія) з 2013 року, показують, що раніше тут знаходилося римське поселення, окуповане арміями Квінто Серторіо під час Серторіанських воєн.

Як повідомляє El Espanol, професор Університету Аліканте Хесус Мораталл пояснив, що цей рельєф було висічено на скелі понад дві тисячі років тому одним із мешканців римської оборонної споруди. Композиція складається з трьох впізнаваних елементів: людського обличчя, рогу достатку та фалоса. Розмір гравюри 57x42 сантиметри.

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Вчені кажуть, що зображення неповне через відсутність "верхнього правого квадранту".

Це наскельне зображення знайшли випадково на пагорбі після сильного дощу. Раніше тут нічого подібного не знаходили.

Через винятковість знахідки міська влада разом з науковцями ухвалили рішення продовжити пошуки археологічних артефактів, залучивши представників з Генеральної дирекції спадщини Міністерства освіти, культури та спорту Іспанії.

Видання Aarkeonews пише, що це зображення обличчя на скелі могло виконувати ритуальну функцію. "Враховуючи, що римляни вважали фалос втіленням чоловічої генеративної сили та одним із символів безпеки держави (sacra Romana), включення фалоса підвищує ймовірність того, що він служив для захисту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це може бути або обличчя бога, або богині. Згідно з міфом, ріг достатку був створений, коли Геракл (римський Геркулес) боровся з річковим богом Ахелоєм і відірвав йому один з рогів. Річкових богів іноді зображували рогатими.

Нагадаємо, на Кіпрі знайшли золоті прикраси віком 3000 років.

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