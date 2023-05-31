В Іспанії знайшли кришталевий кинджал віком 5000 років: приклад вищої майстерності

Під час розкопок на південному заході Іспанії науковці з Університету Гранади, Севільї та Вищої дослідницької ради Іспанії знайшли древній кришталевий кинджал віком 5000 років у гробниці, розташованій в нижній частині долини Гвадалквівір, у поселенні Валенсіна-де-ла-Консепсьйон Кастільєха-де-Гусман.

Про це пише Daily Mail.

Кинджал був зроблений з гірського кришталю. Дослідники були вражені майстерністю виконання, назвавши його "технічно складним", зауваживши, що для його створення потрібна була величезна майстерність.

Довжина знахідки – 22 см. Крім кинджала також знайшли 10 наконечників стріл із гірського кришталю, лезо зброї було відполіровано.

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Як зауважують науковці, кинджал був знайдений далеко від копалень, де видобували гірський кришталь. Тому можна сказати, що унікальна зброя належала дуже заможній людині, яка могла заплатити величезні гроші за матеріал та його обробку.

Є припущення, що в давні часи вірили, що кришталь посилював життєву силу. Також камінь використовувався для магії та зв'язку з богами.

Нагадаємо, у Британії на місці руїн середньовічної церкви знайшли древньоримські скульптури.

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