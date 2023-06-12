В Іспанії знайшли старовинний кам'яний пеніс, що мав 'насильницьку мету' (фото)

В Іспанії під час розкопок на місці вежі 14 століття Торре де Мейра, яка була зруйнована в 1476 році під час війни Ірмандіньо, знайшли 15-сантиметровий кам'яний пеніс. Археологи вважають, що у давнину його використовували для заточування зброї.

Попри те, що археологи часто знаходять фалічні об’єкти на давньоримських і кельтських пам’ятках, колективне відкриття знаменує відносно рідкісний випадок артефакту пеніса, знайденого в середньовічному європейському контексті, пише Hyperallergic.

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Зазначається, що цей виріб з каменю є рідкісним у "своєму середньовічному контексті", але був поширеним у Стародавньому Римі.

"Він матеріалізує символічний зв’язок між насильством, зброєю та маскулінністю", — сказав археолог Даріо Пенья. За його словами, така асоціація існувала в середні віки та подекуди присутня в сучасній культурі.

Науковець пояснив, що хоча точильні камені зазвичай знаходять у середньовічних місцях, ці артефакти мають тенденцію бути й інших форм. Те, що його використовували як точильний камінь, вказують потертості на одній зі сторін каменю.

Вчені кажуть, що останніми роками було виявлено безліч давньоримських різьблених, розфарбованих або вигравіруваних фалосів.

Нагадаємо, раніше археологи знайшли давньоримський фалоімітатор.

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