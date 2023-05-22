В Іспанії виявили повний обладунок 16 століття під час розкопок замку (фото)

Археологи виявили повний комплект обладунків під час розкопок у замку поблизу Саламанки, Іспанія. Знахідка датується 16 століттям.

Броня складається з майже 50 частин і була знайдена поряд з арбалетом і ножем. Про це повідомляє Heritage Daily.

Руїни замку розташовані на північ від села Матілья-де-лос-Каньос-дель-Ріо на невеликому пагорбі в стратегічному місці з видом на плоскі рівнини внизу. Команда ідентифікувала можливий вхід у ворота, цистерну, круглі вежі та склад зброї, що містить залишки зброї та частини броні.

Читайте також: В Африці знайшли найдавнішу в світі прикрасу: була однією з форм невербального спілкування

За словами дослідників, археологічні докази суперечать історичному наративу, оскільки вони не знайшли жодних доказів арабської окупації чи пов’язаних з нею архітектурних елементів.

Зазначається, що обладунки мають усі функціональні частини, вони складаються з шолома, нагрудника, решітки, налокітників, наголенників та інших засобів захисту для рук і ніг.

Розкопки також виявили численні арбалетні болти, деякі з яких мають майже квадратну в поперечному перерізі головку з гніздом, яка в основному використовувалася проти броні, на додаток до шипів, які використовувалися для пробивання кольчуг.

Нагадаємо, на Кіпрі знайшли золоті прикраси віком 3000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!