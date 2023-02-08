В Іспанії виявили рідкісну синагогу XIV століття

Археологи в південному іспанському місті Утрера підтвердили, що виявили рідкісну синагогу 14-го століття. Знахідка була прихована у будівлі, яка пізніше була перетворена на церкву, лікарню і нещодавно бар.

Археолог Мігель Анхель де Діос сказав журналістам, що спершу потрібно підтвердити наявність молитовної кімнати. Про це він заявив після багаторічного аналізу стін і підлоги будівлі, пише ABC News.

"Фундаментальні елементи синагоги, такі як вхідний вестибюль, або лави по периметру, які з’явилися під час цього дослідження, підтверджують, що ми справді перебуваємо в молитовному залі", – наголосив дослідник.

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Зазначається, що єдиний натяк на існування єврейського храму надійшов від священника та історика Родріго Каро, який у 1604 році писав, що зараз на місці, де євреї молилися, тепер стоїть лікарня.

Синагога Утрера була перетворена на церкву в 16 столітті, додав де Діос, коли всі сліди її єврейського минулого були стерті. Тепер його команда сподівається ідентифікувати кафедру та ванну, які використовувалися для ритуалів.

"Тепер у нас є наукова впевненість, що ми стоїмо в середньовічній синагозі. Стан збереження синагоги, будучи частковим, все ж є винятковим", – сказав мер Утрери Хосе Марія Вільялобос.

Нагадаємо, раніше археологи, використовуючи сервіс Google Earth, виявили комплекс римських вілл з лазнею та системою центрального опалення в графстві Кент, Англія.

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