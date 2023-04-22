В Іспанії виявили скульптури стародавніх богів втраченої цивілізації (фото)

В Іспанії археологи виявили скульптури людських фігур, зроблені народами Тартесоса, втраченої цивілізації, яка процвітала на півдні країни приблизно 3000 років тому. Саме цей народ пов’язують з міфом про Атлантиду.

На думку дослідників, це, ймовірно, зображення богів і воїнів. Про це повідомляє Vice.

Відкриття п’яти рельєфів із зображеннями людських облич на стародавньому тартеському місці Касас-дель-Турунуело виявило несподівані подробиці про це суспільство бронзового віку. Ця цивілізація таємничим чином зникла приблизно 2500 років тому.

Попри те, що ці народи виготовили велику кількість чудових артефактів, ці рельєфи є першими зображеннями людини, знайденими на цьому місці.

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"Ця надзвичайна знахідка являє собою глибоку зміну парадигми в інтерпретації народу Тартесоса, який традиційно вважається аніконічною культурою для представлення божественності через тваринні чи рослинні мотиви або через бетілос (священні камені)", – вказали дослідники.

Обличчя людей датуються 5 століттям до нашої ери, на кінці цієї багатовікової цивілізації, яка зачарувала як стародавніх, так і сучасних вчених. Згідно з даними групи, на двох найбільш добре збережених рельєфах зображені жінки, які могли бути богинями в Тартесіанському пантеоні.

Третя фігура, прикрашена шоломом, могла бути тартесіанським воїном, вважають дослідники. Решта пари рельєфів збереглися гірше, але вони також можуть бути божествами, які спостерігали за воїном як частина більшої скульптурної сцени.

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