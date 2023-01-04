В Іспанії поліція виявила у двох будинках сотні археологічних артефактів та людських решток (фото)

В Іспанії поліція під час рейду на два будинки виявила сотні археологічних артефактів, а також фрагменти кісток, яким, як вважають, до 5000 років. Знахідки були зроблені в ході обшуків житла у провінції Аліканте.

Розслідування почалося в листопаді після того, як поліція отримала інформацію про будинок у маленькому селі Гата-де-Горгос, який нібито містив стародавні скелети. Двоє чоловіків зараз перебувають під слідством, пише The Guardian.

Правоохоронці виявили фрагменти кісток, яким місцеві археологи визначили від 4000 до 5000 років. Через відсутність будь-якої документації, яка б пояснювала збір, місцеві чиновники визнали його незаконним.

Підозрюваний почав співпрацювати з поліцією, вказавши їм напрямок іншого будинку в сусідньому місті Денія. Усередині поліція знайшла 350 археологічних артефактів – від речей бронзового віку до частин римського ткацького верстата та фінікійських амфор, а також майже 200 фрагментів кісток.

Знахідка була "однією з найбільших незаконних приватних колекцій у провінції Аліканте", повідомила поліція в п'ятницю. Мешканець будинку розповів правоохоронцям, що отримав ці речі у спадок після смерті родича.

"Однак у нього не було жодної документації, яка б підтверджувала володіння предметами, і він не зробив нічого, щоб їх легалізувати", – зазначила поліція.

Раніше під час археологічних розкопок системи водостоку під Колізеєм у Римі дослідники знайшли останки маленьких собак. На їх думку, це можуть бути собаки породи такса.

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