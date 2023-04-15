В Італії на дні моря знайшли древній храм набатеїв

В Італії вже не вперше знаходять древнощі на морському дні. Це пояснюється тим, що за сотні років берег опустився та ним заволоділо море. Цього разу у водах Апеннінського півострова знайшли два мармурові вівтарі початку I століття нашої ери. Це сталось біля міста Поццуолі (давня назва Путеолі) в регіоні Кампанія.

Вівтарі складали частину споруд храму, присвяченого богу-покровителю Дузаресу. Творителями храму були набатеї – семітський народ, які проживав вздовж узбережжя Червоного моря, на Синайському півострові та на територіях півночі Саудівської Аравії та Йорданії.

Про це пише Archeonews.

Як повідомляють вчені, держава набатеїв виникла між 4 і 2 століттями до нашої ери, її столицею було місто Петрі. Набатеї славились високорозвиненим землеробством.

Враховуючи знахідки, набатеї відвідали і територію сучасної Італії.

Раніше набатеї експортували свої товари до Путеолі: там вони збудували святилище та "місце торгівлі".

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"Давній Путеолі розкриває ще один зі своїх скарбів, які свідчать про багатство та широкість торговельних, культурних та релігійних обмінів у Середземноморському басейні у стародавньому світі", – заявив міністр культури культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Археологи з’ясували, що вівтарі являються частиною храму, який розташовувався на Вікус Лартідіанус – торговій частині міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчені знайшли докази подвійних масових вимирань на Землі.

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