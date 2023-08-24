В Італії знайшли 20 статуй людей та богів віком 2000 років в ідеальному стані

Під час археологічних розкопок на території давнього термального курорту в Тоскані, італійські дослідники виявили близько 20 бронзових статуй, яким вже понад дві тисячі років.

Про це пише AP.

Як повідомляє італійське Міністерство культури, ці бронзові фігури збереглись в ідеальному стані завдяки багнюці, що їх захищала. Зазначено, що це відкриття, зроблене під час археологічних досліджень біля Сієни, в районі Сан-Кашано-деї-Баньї, є одним із найзначущіших у Середземномор'ї.

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Серед знайдених бронзових творів деякі є повнорозмірними фігурами людей або богів, в той час як інші представляють окремі частини тіл та органи. Ці елементи були пропоновані богам для лікування за допомогою термальних вод. Дослідники також зазначили, що під час розкопок було знайдено 5 000 монет із золота, срібла та бронзи.

Як зазначив Якопо Таболлі, керівник розкопок Сієнського університету для іноземців, ця знахідка має велике значення, оскільки вона розкриває нові аспекти кінця етруської цивілізації і розширення Римської імперії між першим і другим століттями нашої ери.

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