В Италии нашли 20 статуй людей и богов в возрасте 2000 лет в идеальном состоянии

Во время археологических раскопок на территории древнего термального курорта в Тоскане итальянские исследователи обнаружили около 20 бронзовых статуй, которым уже более двух тысяч лет.

Об этом пишет AP.

Как сообщает итальянское Министерство культуры, эти бронзовые фигуры сохранились в идеальном состоянии благодаря защищавшей их грязи. Отмечено, что это открытие, сделанное в ходе археологических исследований на территории Сиены, в районе Сан-Кашано-деи-Баньи, является одним из самых важных в Средиземноморье.

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Среди найденных бронзовых произведений некоторые представляют собой полноразмерные фигуры людей или богов, в то время как другие представляют отдельные части тел и органы. Эти элементы были предложены богам для лечения с помощью термальных вод. Исследователи также отметили, что при раскопках было найдено 5 000 монет из золота, серебра и бронзы.

Как отметил Якопо Таболли, руководитель раскопок Сиенского университета для иностранцев, эта находка имеет большое значение, поскольку она раскрывает новые аспекты конца этрусской цивилизации и расширения Римской империи между первым и вторым веками нашей эры.

Напомним, в Польше под руинами Сасского дворца обнаружили загадочный тоннель.

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