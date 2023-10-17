В Італії знайшли запечатану гробницю із зображенням Цербера, який охороняє підземний світ (фото)

В Італії знайшли гробницю, що була створена ще до нашої ери. Незайману гробницю розкопали випадково – під час робіт із прокладання водопроводу.

Як повідомляє IFLScience, археологи назвали це відкриття винятковим – гробниця не зазнавала розграбування та впливу природних факторів. Тому вона збереглася до наших днів практично у первозданному вигляді, що для подібних об'єктів величезна рідкість.

Читайте також: У Норвегії родина на подвір'ї випадково знайшла могилу вікінгів з прикрасами віком 1200 років (фото)

Знахідка була зроблена в містечку Джуліано, передмісті Неаполя. Об'єкт розташований на сільськогосподарському полі, яке місцева влада вирішила відвести для розширення міської системи водопостачання.

Археологи, яких викликали на місце, провели обстеження об'єкта. За попередніми оцінками, вік гробниці становить приблизно 2000 років.

Видання пише, що гробниця була прикрашена фресками, на яких зображені деякі сцени з міфології. Зокрема, тут помітили їхтіокентаврів, що є морськими богами.

Ще одна фреска зображувала Цербера - триголового міфічного пса, який охороняв вхід в підземне царство Аїду.

Нагадаємо, у Британії виявили експериментальну катапульту часів Другої світової війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!