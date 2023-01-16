В Італії затримали ватажка мафії 'Коза Ностра', який переховувався 30 років

Італійська поліція заарештувала ватажка мафії "Коза Ностра" Матео Месінну Денаро. Він переховувався від поліції протягом 30-ти років.

Розслідування координувалося прокурором Палермо Мауріціо де Лусія та заступником прокурора Паоло Гуідо. Про це повідомило італійське видання ANSA.

Зазначається, що Мессіну заарештували 16 січня у приватній клініці La Maddalena в Палермо . Він відправився туди, щоб "пройти терапію". Про це заявив, Командир Рос карабінерів Паскуале Ангелосанто. Його арешт відбувся рівно через 30 років після арешту Тото Ріїни (ще одного італійського сицилійського мафіозі), якого взяли під варту 15 січня 1993 року, також у Палермо.

Як повідомили в ANSA, новину про арешт мафіозі прем'єр-міністр Джорджія Мелоні прокоментувала, "як перемогу держави, яка демонструє що вона не здається перед обличчям мафії".

Чим "прославився" Матео Мессіна Денаро?

Матео Мессіна народився 26 квітня 1962 року на Сицилії в комуні Костельветрано в сім’ї сицилійського мафіозі Франческо Мессіна Денаро, більш відомого як Дон Чіччо.

У 14 років Маттео навчився володіти зброєю, а вже у 18 скоїв своє перше з багатьох вбивств. За оцінками, він убив щонайменше 50 людей.

"Я сам засипав цвинтар", — хвалився він. Він створив собі репутацію, убивши суперника Вінченцо Мілаццо з Алькамо та задушивши його дівчину, яка була на третьому місяці вагітності.

Після природної смерті свого батька в листопаді 1998 року Маттео став головним мандатом області, включаючи Кастельветрано та сусідні міста, тоді як Вінченцо Вірга правив у місті Трапані та його околицях. Після арешту Вірги в 2001 році Мессіна Денаро очолив мафію в Трапані. Кажуть, що він командував приблизно 900 чоловіками та реорганізував 20 мафіозних сімей у Трапані. Мафія Трапані вважається твердим п’єдестало "Коза Ностри" та наймогутнішою, за винятком родин у Палермо.

Також він отримував свої гроші через масштабне здирництво, змушуючи підприємства платити гроші за захист. Брав активну участь у міжнародній торгівлі наркотиками, нібито з кланом Кунтрера-Каруана, що привертало увагу Федерального бюро розслідувань США (ФБР). Заробляв мафіозі гроші через законний бізнес, він мав частки в сицилійській мережі супермаркетів і володів великими оливковими гаями. Брав участь у виробництві оливкової олії в корумпованому бізнесі, який використовував дешеву африканську робочу силу.

У травні 2002 року Денаро був заочно засуджений до довічного ув'язнення за організацію серії вибухів у Мілані, Римі та Флоренції, внаслідок чого 90 людей отримали тяжкі поранення, а 10 загинули.

У 2006 році "Бос босів" сицилійської мафії Бернардо Провензано на прізвисько "Трактор" був заарештований та взятий під варту. Наступником Провензано міг стати один із трьох високопоставлених мафіозі — Сальваторе Ло Пікколо, Доменіко Ракуглія чи Маттео Мессіна Денаро. Але у 2007 році Сальваторе Ло Пікколо також заарештували, а через два роки і Доменіко Ракуглія. Так Матео Мессіна Денаро став "хрещеним батьком" сицилійської мафії.

У 2010 році пройшла велика поліцейська операція, під назвою "Голем-3", вона стала продовженням слідчих заходів, розпочатих ще у червні 2009 року з кінцевою метою захопити Маттео Мессіну Денаро. В операції брали участь 200 правоохоронці, яким вдалося заарештувати 19 осіб наближених "хрещеного батька", серед них був і його брат Сальваторе.

Денаро має репутацію плейбоя-мафіозі любителя розкоші та ловеласа. В основному це дорогі спорт-кари Porsche, годинники Rolex Daytona, сонячні окуляри Ray Ban і фірмовий одяг від Джорджіо Армані і Versace. Головним хобі Маттео є комп'ютерні ігри.

Матео Мессіна Денаро входив в топ-10 найрозшукуваніших злочинців по версії Forbs, і "прославився" своїми жорстокими вбивствами, враховуючи дітей, та терактами в італійських містах.

Як раніше повідомляв UaPortal, боса італійської мафії зловили за допомогою Google Maps

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