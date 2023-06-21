В Ізраїлі знайшли фрагменти сувою з текстом з книги Дванадцяти малих пророків

Уривки білейного сувоя, написаного грецькою мовою віком близько двох тисяч років, знайшли в печерах у районі Мертвого моря. Біблійний сувій включає уривки з Книги дванадцяти малих пророків, серед них – Захарії та Наума.

Про це пише Naked Science.

Вчені виявили, що текст на сувої написаний двома людьми. 11 рядків із них уже реконструювали. Крім того, вченим вдалося виявити розбіжності з пізнішими версіями тих самих текстів.

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У печері крім сувоїв також знайшли наконечники стріл і копій, тканий матеріал, сандалії та гребені від вошей. В іншому місці знаходився скелет дитини віком 6-12 років: його загорнули в тканину і поховали в позі зародка. Дослідження показало, що скелету близько шести тисяч років.

Також,є там виявили кошик з кришкою, сплетений з рослинних волокон віком 10,5 тисяч років, який вже називають найдавнішою знахідкою такого роду.

Нагадаємо, археологи в Перу знайшли під купою сміття 3000-річну мумію.

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