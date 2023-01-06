В Ізраїлі виявлено останки 1500-річного ченця, який прикував себе ланцюгами біля келії (фото)

Археологи виявили останки ченця на місці розкопок Хербат-ель-Масані в Ізраїлі. Вага ланцюгів, якими огорнув себе самітник, становила десятки кілограм.

Як пише Управління старовин Ізраїлю, будівля схожа на церкву візантійської епохи, мала заїжджий двір для паломників. Останки ченця знайшли поруч із двома нішоподібними келіями.

На думку дослідників, чернець досягав духовних цілей через аскетичний спосіб життя, а носіння ланцюгів – як доказ його відданості.

Знахідка та місце, де були знайдені останки, вказує на те, що він утримувався від насолод у пошуках порятунку та відкуплення від гріха.

Приковування себе ланцюгами в камері або печері вважається крайнім ступенем аскетизму. У цьому випадку чернець відмовляється від гігієни, завдає собі страждання і сидить, прикутий, читаючи молитви.

Деякі самітники вже не просто жили в келіях, а замуровувалися в них на все життя, притягуючи їжу лише до маленького отвору в стіні. Вони одягали важкі ланцюги, обплутували себе так, що могли ходити, тільки-но зігнувшись до землі.

Наголошується, що вперше така практика зародилася в Сирії в 4 або 5 столітті нашої ери, проте виявлення поховання показує, що ця форма крайнього аскетизму поширилася на південь, аж до Єрусалиму у візантійський період.

Нагадаємо, що ченці не завжди ведуть аскетичний спосіб життя. Нещодавно в Таїланді четверо ченців буддистів відсторонили від служінь через наркотики.

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