В Ізраїлі виявили древню мозаїку із зображенням біблійного Самсона (фото)

В Ізраїлі у стародавній синагозі виявили мозаїчне панно із зображенням біблійних сюжетів. Зокрема, мозаїка зображає біблійні історії про Самсона.

На думку дослідників, це показує вплив раннього християнського правління на єврейський народ. Про це повідомляє The Christian Post.

Знахідку зробили у стародавньому єврейському селі Хукок, яке розташоване в ізраїльській Нижній Галілеї. Мозаїчні панелі на підлозі синагоги зображують біблійні історії, зокрема про Самсона та лисиць із Суддів 15:4 і Самсона, який несе ворота Гази, як у Суддів 16:3.

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Нещодавно виявлена ​​мозаїка на підлозі біля головного входу складається з великої панелі з написом на івриті, що міститься всередині вінка. Арамейський напис містить імена тих, хто, здається, був жертводавцями, які фінансували мозаїку, або художників, які її створили.

На інших панелях зображено тигра, який полює на козла, а на іншій — філістимський вершник і мертвий філістимлянин. Археологи кажуть, що виявлені останки вказують на те, що Хукок справді "процвітав" протягом четвертого, п’ятого та шостого століть.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи.

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