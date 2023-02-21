У Кабміні пояснили, що буде з доплатами до пенсії у 2023 році

У 2023 році в Україні проведуть планову індексацію. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсії в середньому перерахують на 20%.

Середня доплата до пенсійних виплат становитиме від 400 до 800 гривень. Шмигаль вказав, що під індексацію потраплять усі категорії, визначені у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"За дорученням президента України ми провадимо індексацію пенсій, попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою. Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього більше потребує. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців", – зазначив він.

Читайте також: Експерт розповів, чого чекати українцям від індексації пенсій у березні

Окрім цього глава уряду розповів, чи зміняться вікові доплати пенсіонерам 70+, 75+ та 80+. Шмигаль сказав, що програма триватиме упродовж 2023 року.

Зокрема, пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень, 75-80 років – 400 грн, 70-75 років – 300 грн.

"Цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн. Попри війну, ми знаходимо можливість підвищувати виплати, допомагати та підтримувати", – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, глава ПФУ Євген Капінус пояснив, чи варто українцям очікувати на підвищення мінімальної пенсії у 2023 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!