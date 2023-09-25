У який місцях шукати білі гриби: грибники розкрили секрет
В Україні білі гриби можна знайти в різних лісових регіонах країни, особливо в Західних, Центральних і північних областях. Вони полюбляють рости під деревами та на освітлених місцях.
Про це пише Радіотрек.
Де саме краще шукати білі гриби
Лісові масиви
Білі гриби найбільш активно ростуть у хвойних і змішаних лісах. Вони можуть зустрічатися як в густих лісах, так і на узліссях і під деревами.
Місця з вологими ґрунтами
Білі гриби віддають перевагу вологим ґрунтам, і тому їх можна знайти вздовж струмків, берегів річок та у вологих лісових зонах.
Під дубами та березами:
Білі гриби часто ростуть навколо основи дубів і берез, тому обережно оглядайте ці дерева під час пошуку.
Місця з хорошим освітленням
Незважаючи на їхню вологолюбність, білі гриби можуть бути знайдені в лісових ділянках з гарним освітленням, особливо після дощу.
Під деревами
Під час прогулянок лісом обережно оглядайте зону під деревами, особливо під дубами і березами. Білі гриби часто ростуть біля них.
Вздовж вологих берегів струмків
Гриби вподобають вологі місця, тому розглядайте береги струмків та невеликих річок.
Під мохом і опалим листям
Шукайте ділянки, де ґрунт покритий мохом і опалим листям. Тут білі гриби можуть ховатися від пильних очей.
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