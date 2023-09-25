У який місцях шукати білі гриби: грибники розкрили секрет

В Україні білі гриби можна знайти в різних лісових регіонах країни, особливо в Західних, Центральних і північних областях. Вони полюбляють рости під деревами та на освітлених місцях.

Про це пише Радіотрек.

Де саме краще шукати білі гриби

Лісові масиви

Білі гриби найбільш активно ростуть у хвойних і змішаних лісах. Вони можуть зустрічатися як в густих лісах, так і на узліссях і під деревами.

Місця з вологими ґрунтами

Білі гриби віддають перевагу вологим ґрунтам, і тому їх можна знайти вздовж струмків, берегів річок та у вологих лісових зонах.

Під дубами та березами:

Білі гриби часто ростуть навколо основи дубів і берез, тому обережно оглядайте ці дерева під час пошуку.

Місця з хорошим освітленням

Незважаючи на їхню вологолюбність, білі гриби можуть бути знайдені в лісових ділянках з гарним освітленням, особливо після дощу.

Під деревами

Під час прогулянок лісом обережно оглядайте зону під деревами, особливо під дубами і березами. Білі гриби часто ростуть біля них.

Вздовж вологих берегів струмків

Гриби вподобають вологі місця, тому розглядайте береги струмків та невеликих річок.

Під мохом і опалим листям

Шукайте ділянки, де ґрунт покритий мохом і опалим листям. Тут білі гриби можуть ховатися від пильних очей.

Нагадаємо, ми вже писали, який розмір грибів краще обирати для маринування.

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