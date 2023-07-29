Домашні мариновані печериці: який розмір грибів краще обрати

Мариновані гриби – смачна страва, проте в магазині печериці часто бувають пересоленими або кислими. Тому варто готувати домашні мариновані гриби. Зокрема, приготування не забере багато вашого часу, натомість ви зможете насолоджуватися стравою, створеною власними руками.

UAportal поділиться з вами секретами приготування домашніх печериць. Зазначимо, що важливим є вибір розміру печериць. Адже почистити легше та швидше більші гриби, ніж менші. Проте маленькі грибочки в процесі приготування не потрібно буде розрізати на частинки, а можна приготувати цілими. Такі гриби мають світлий розсіл, який залишиться яскравим.

Для приготування маринованих грибів вам знадобиться всього 10 хвилин.

Інгредієнти:

500 грамів печериць;

2-3 зубчики часнику;

5-7 горошин перцю;

2-3 лаврових листи;

3-5 суцвіть гвоздики;

3 ст. л. фруктового неміцного оцту;

1 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі.

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Приготування:

У невелику каструлю з товстим дном налийте оцет, додайте спеції та гриби. Печериці можна розрізати навпіл або варити цілком. Поставте каструлю на сильний вогонь та накрийте кришкою.

Як тільки гриби закиплять, зменште вогонь та залиште на плиті ще на 5-7 хвилин. Потім вимкніть вогонь та дайте грибам охолонути (залиште кришку закритою, аби вони не встигли охолонути).

Гриби самі виділять сік, який змішується з оцтом, цукром та сіллю, утворюючи смачний маринад, що просочує гриби.

З цим простим рецептом ви зможете насолоджуватись найсмачнішими та ароматними маринованими грибами, які точно відповідатимуть вашому смаку. Весь процес приготування займе всього лише декілька хвилин, а гриби так швидко зникнуть з тарілки, що ви відразу захочете приготувати ще.

Смачного!

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