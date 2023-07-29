Домашние маринованные шампиньоны: какой размер грибов лучше выбрать

Маринованные грибы – вкусное блюдо, однако в магазине шампиньоны часто бывают пересоленными или кислыми. Поэтому следует готовить домашние маринованные грибы. В частности, приготовление не займет много вашего времени, вместо этого вы сможете наслаждаться блюдом, созданным собственными руками.

UAportal поделится с вами секретами приготовления домашних шампиньонов. Отметим, что важен выбор размера шампиньонов. Ведь почистить легче и скорее грибы большего размера, чем маленькие. Однако маленькие грибочки в процессе приготовления не нужно будет разрезать на частицы, а можно приготовить целиком. Такие грибы имеют светлый рассол, который останется ярким.

Для приготовления маринованных грибов вам понадобится всего 10 минут.

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Ингредиенты:

500 граммов шампиньонов;

2-3 зубчика чеснока;

5-7 горошин перца;

2-3 лавровых листа;

3-5 соцветий гвоздики;

3 ст. л. фруктового некрепкого уксуса;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли.

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Приготовление:

В небольшую кастрюлю с толстым дном налейте уксус, добавьте специи и грибы. Шампиньоны можно разрезать пополам или варить целиком. Поставьте кастрюлю на мощный огонь и накройте крышкой.

Как только грибы закипят, убавьте огонь и оставьте на плите еще на 5-7 минут. Затем выключите огонь и дайте грибам остыть (оставьте крышку закрытой, чтобы они не успели остыть).

Грибы сами выделят сок, который смешается с уксусом, сахаром и солью, образуя вкусный пропитывающий грибы маринад.

С этим простым рецептом вы сможете наслаждаться вкусными и ароматными маринованными грибами, которые будут точно соответствовать вашему вкусу. Весь процесс приготовления займет всего несколько минут, а грибы так быстро исчезнут из тарелки, что вы сразу захотите приготовить еще.

Приятного аппетита!

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