Домашні мариновані печериці: який розмір грибів краще обрати
Мариновані гриби – смачна страва, проте в магазині печериці часто бувають пересоленими або кислими. Тому варто готувати домашні мариновані гриби. Зокрема, приготування не забере багато вашого часу, натомість ви зможете насолоджуватися стравою, створеною власними руками.
UAportal поділиться з вами секретами приготування домашніх печериць. Зазначимо, що важливим є вибір розміру печериць. Адже почистити легше та швидше більші гриби, ніж менші. Проте маленькі грибочки в процесі приготування не потрібно буде розрізати на частинки, а можна приготувати цілими. Такі гриби мають світлий розсіл, який залишиться яскравим.
Для приготування маринованих грибів вам знадобиться всього 10 хвилин.
Інгредієнти:
- 500 грамів печериць;
- 2-3 зубчики часнику;
- 5-7 горошин перцю;
- 2-3 лаврових листи;
- 3-5 суцвіть гвоздики;
- 3 ст. л. фруктового неміцного оцту;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. солі.
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Приготування:
- У невелику каструлю з товстим дном налийте оцет, додайте спеції та гриби. Печериці можна розрізати навпіл або варити цілком. Поставте каструлю на сильний вогонь та накрийте кришкою.
- Як тільки гриби закиплять, зменште вогонь та залиште на плиті ще на 5-7 хвилин. Потім вимкніть вогонь та дайте грибам охолонути (залиште кришку закритою, аби вони не встигли охолонути).
- Гриби самі виділять сік, який змішується з оцтом, цукром та сіллю, утворюючи смачний маринад, що просочує гриби.
З цим простим рецептом ви зможете насолоджуватись найсмачнішими та ароматними маринованими грибами, які точно відповідатимуть вашому смаку. Весь процес приготування займе всього лише декілька хвилин, а гриби так швидко зникнуть з тарілки, що ви відразу захочете приготувати ще.
Смачного!
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