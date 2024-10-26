У яких випадках можливо звільнитись зі служби за станом здоров‘я та які документи потрібні

Мобілізовані військовослужбовці мають законне право на звільнення через невідповідність фізичного чи психічного стану вимогам служби. Звільнитись можна на основі чітко визначених підстав.

Законні підстави для звільнення:

Повна непридатність до військової служби (за висновком ВЛК)

Тимчасова непридатність (з переглядом через 6-12 місяців)

Наявність статусу особи з інвалідністю

Про це розповіла адвокат Лариса Кісь на порталі "УНІАН".

Згідно зі ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", звільнення відбувається:

У запас - для осіб, які не досягли граничного віку та придатні до служби, або визнані тимчасово непридатними

У відставку - для осіб, які досягли граничного віку або визнані повністю непридатними до служби.

Читайте також: Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК та що буде, якщо не стати на військовий облік

Процедура оформлення:

Подання рапорту командиру із зазначенням:

особистих даних та посади

підстави звільнення

ТЦК та СП для обліку

відсутності претензій

переліку додатків (висновок ВЛК та інші документи)

Тривалість процесу: до 2 місяців для рядового складу, 3-4 місяці для офіцерів.

Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!