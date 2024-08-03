У яких випадках чоловіків з інвалідністю можуть мобілізувати

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на три місяці, починаючи з 12 серпня 2024 року. Це рішення може вплинути на призов чоловіків призовного віку, які відповідають критеріям військово-лікарської комісії та не мають законних підстав для відстрочки. Про це пише expert.in.ua.

Щодо мобілізації осіб з інвалідністю, новий закон, чинний з 18 травня 2024 року, встановлює наступні правила:

Призов чоловіків з інвалідністю, незалежно від групи, є добровільним. Для отримання відстрочки від мобілізації необхідно підтвердити групу інвалідності висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Особи з інвалідністю II і III групи, встановленою після 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти повторну ВЛК протягом 9 місяців. Якщо ВЛК не підтвердить інвалідність, особу можуть мобілізувати.

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Винятки, коли повторна комісія не потрібна:

- Інвалідність I групи

- Інвалідність II і III групи, встановлена через підвищення/зниження попередньої групи

- Інвалідність внаслідок військової служби

- Відсутність кінцівок, кистей, стоп або парних органів

- Інвалідність через онкозахворювання, інтелектуальні порушення, психічні розлади, церебральний параліч

- Інвалідність з дитинства

Ці положення спрямовані на забезпечення справедливого підходу до мобілізації, враховуючи стан здоров'я громадян та потреби національної безпеки.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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