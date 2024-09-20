У яких випадках батькові 3 дітей можуть відмовити у відстрочці: відповідь ТЦК

Полтавський обласний ТЦК та СП роз'яснює, що наявність трьох дітей не завжди гарантує батькові право на відстрочку від призову.

У центрі нагадують, що згідно з пунктом 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, можуть претендувати на відстрочку.

Проте ТЦК акцентує увагу на важливому уточненні в тексті Закону: "крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці".

Читайте також: Мобілізація в Україні: з якими хворобами не забирають до ЗСУ

Крім того, батько втрачає право на відстрочку, якщо не проживає з дітьми і не виплачує аліменти взагалі. Закон чітко вказує на необхідність "утримання" дітей. Тобто, сам факт запису у свідоцтві про народження як батька не є достатньою підставою для відстрочки - батько повинен фактично забезпечувати своїх дітей.

Також не має права на відстрочку чоловік, який виховує прийомну дитину, але її біологічний батько сплачує аліменти. У такому випадку дитина вважається на утриманні саме рідного батька.

Представники Полтавського ТЦК запевняють, що кожен військовозобов'язаний чоловік, який має законне право на відстрочку, обов'язково її отримає. Для цього необхідно особисто подати заяву на ім'я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку. Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабінету міністрів України. До заяви слід додати підтверджуючі документи, перелік яких наведено у додатку 5 тієї ж Постанови.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!