У яких випадках виплата пенсії в Україні припиняється: відповідь ПФУ

Пенсійний фонд України інформує про умови зупинення та відновлення пенсійних виплат Територіальні органи Пенсійного фонду або суд можуть прийняти рішення про припинення виплати пенсії. Для громадян, які мешкають за кордоном, на період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його скасування, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні документи поштою

Є перелік причин, які є підставою для припинення виплати пенсії. Про це пише sud.ua.

Ключові причини для зупинення пенсійних нарахувань:

Виявлення недостовірних даних у документах, на підставі яких призначено пенсію. Переїзд на постійне проживання за кордон (якщо інше не передбачено міжнародними угодами України). Подання пенсіонером заяви про тимчасове припинення виплат через проживання за межами країни. Смерть пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим згідно з законодавством. Надання статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Неотримання призначеної пенсії протягом півроку поспіль. Непроходження фізичної ідентифікації у встановлених законом випадках. Інші ситуації, передбачені законодавством (втрата статусу особи з інвалідністю, працевлаштування на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років, закінчення навчання дітьми, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Читайте також: За яку навичку роботодавці готові збільшити зарплатню на 38%

Відновлення пенсійних виплат здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду впродовж 10 днів після з'ясування обставин та наявності підстав для їх поновлення. Для цього пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду в Україні, пред'явити документи, що посвідчують особу, та подати відповідну заяву.

Нагадаємо, згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!