В яких країнах найбільші виплати для українських біженців: подробиці

Українські біженці продовжують шукати тимчасовий прихисток в країнах Європи та на інших континентах. Деякі з них згортають пільги для громадян України, а інші продовжують навіть збільшувати грошову допомогу.

Які з країн продовжують приймати громадян з України та надають доступ до медичних послуг та освіти. Та на які привілеї ще можна розраховувати за десять місяців від початку війни, повідомляє VisitUkraine.today.

Українських біженців продовжує приймати Канада. Програма прийому біженців під назвою Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel була оголошена у березні 2022 року.

Згідно з нею, українці в екстреному випадку зможуть перебувати в Канаді два роки й більше (залежно від ситуації в Україні). Вони отримують доступ до медицини, освіти та ринку вакансій.

Біженці з України, яки отримають притулок у Канаді можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу: по 3 тисяч канадських доларів (близько 2 тисяч доларів США) на кожного дорослого і по 1,5 тисячі канадських доларів (приблизно 1 тисяча доларів США) на кожну дитину віком до 17 років.

Зазначається, що такі виплати в Канаді надаються лише в одноразовому порядку. Але українці, які проживають у країні чи переїхали туди нещодавно нагадують, що вартість життя там дуже висока і без “фінансової подушки" у 10 тисяч доларів та без подальшого плану дій не потрібно їхати у Канаду.

Фінансові виплати продовжую виплачувати й Ірландія.

Українці мають оформити PPSN – це індивідуальний номер, який складається із 7 цифр, а також кількох літер. Його видають в Департаменті соціального захисту. Отримати PPSN можна навіть в аеропорту по прибуттю, звернувшись у центр надання допомоги українцям.

Біженці з України мають доступ до медицини та ринку праці.

Максимальний розмір коштів, які платять в Ірландії, становить 208 євро на тиждень (830 євро на місяць) на одного дорослого.

Наприклад, на такі суми можуть розраховувати одинокі матері, які постійно доглядають дітей і не працюють. Виплати на одну дитину в Ірландії становлять 140 євро на місяць.

Кошти надходитимуть щотижня – або на банківський рахунок, або у поштове відділення поряд з вашим місцем проживання.Нагадаємо, що з 3 січня 2023 року почало діяти нове правило для українських біженців.

Нещодавно, українців, що проживають в колективному помешканні, зобов'язали самостійно оплачувати своє харчування.

За дорослого потрібно заплатити 10 євро на день, за дитину – 5 євро. Збільшили виплати для українських біженців у Німеччині. Країна вже прихистила понад мільйон українців.

Починаючи з 1 січня 2023 року, Німеччина збільшує розмір базових виплат для українців, які мають статус тимчасового захисту в цій країні. Зазначається, що дорослі одинокі українці отримають на 53 євро більше.

Інші категорії українців отримують такі виплати: Дорослі: 503 євро; Діти віком 14-17 років: 420 євро; Діти віком 6-13 років: 348 євро; Діти менше 5 років: 318 євро.

Щоб отримати підвищені виплати в Німеччині, подавати окрему заявку нема потреби: їх нараховуватимуть автоматично тим, хто раніше отримував фіндопомогу.

Підвищені виплати для українців продовжує надавати й Швейцарія. З початку повномасштабної війни українські біженці змогли оформити статус S – він прирівнюється до аналогічних програм у ЄС і дає права, що і в Євросоюзі (Швейцарія до ЄС не входить).

Українці в цій країні мають право шукати роботу, отримують доступ до медицини тощо.

Зазначається, що с початку війни українцям нараховували 1525 доларів США щомісячно, не враховуючи майно та доходи.

Водночас з серпня уряд Швейцарії заявив про більш жорсткі умови нарахування грошових виплат українцям. Відтепер державні службовці перевіряють фінансове становище біженця ретельніше.

"Відтепер кожна заявка розглядатиметься індивідуально з урахуванням доходів та майна особи чи родини. Якщо громадянин України знімає гроші з банківських карток фінансових закладів країни походження або купує активи, це впливає на оцінку рівня доходу та є вирішальним фактором при розгляді прохання про матеріальну допомогу", – пояснюють на сайті VisitUkraine.today.

Бельгія продовжує допомагати біженцям з України. Оформити допомогу українці можуть тільки у центрі реєстрації у Брюсселі. На грошову допомогу можуть податися як одинокі переселенці, так і ті, хто виїхав родиною, але суми будуть різні.

Біженці повинні отримати статус А (тимчасове проживання). Українці також мають право на освіту, вивчення мови та медичне обслуговування.

Українці можуть одноразову допомогу, яка становить €310. Якщо людина живе одна, то вона отримує €1100, інші дорослі члени родини отримують €750, на дітей від €100 до €200. Загальна сума на родину не перевищує €1560.

Водночас щоб отримувати грошову допомогу українці не повинні виїжджати з Бельгії на строк більше, ніж 28 днів. Про таку поїздку треба попереджати соціального працівника.

Зазначимо, що робити з великою кількістю біженців з України вже замислилася влада Естонії. В уряді мають надію, що частину біженців можна буде перенаправляти в Фінляндію.

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