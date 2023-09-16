У яких кольорах оформити маленьку спальню: тренди -2023

Підбір відтінку спальні може бути викликом, навіть для професіоналів. Коли ви намагаєтеся зробити невелику спальню більш просторою візуально, враховується багато факторів, таких як розмір та форма приміщення, доступність природного світла та його напрямок.

На сторінках видання Homes&Gardens експерти діляться порадами щодо вибору кольору стін для маленької спальні у 2023 році. Ось п'ять варіантів для вас:

Нейтральні відтінки

Використання нейтральних кольорів, що асоціюються з природою, може надати спальні заспокійливий та ніжний характер, особливо в малих приміщеннях. Це створить зв'язок із природою та підкреслить сучасний стиль.

Насичений темно-зелений

Темно-зелений колір нагадує ліс та має заспокійливий ефект і може сприяти кращому відпочинку. Він також розглядається як універсальний вибір для різних дизайнів і може надати кімнаті відчуття глибини і спокою.

Опівнічний чорний для затишку

Чорний колір може створити різноманітні ефекти і чудово поєднується з іншими відтінками. Він необов'язково викликає депресію, а навіть може підвищити настрій та сприяти глибшому відпочинку.

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З'єднання з природою через прохолодно синій відтінок

Блідий блакитний, який асоціюється з небом і морем, може створити спокійну атмосферу для нічного сну. Додайте акценти інших синіх відтінків для створення ідеального балансу.

Спокій чисто білого кольору

Для невеликих кімнат ідея використання чисто білого кольору є ідеальною. Він робить приміщення світлим і просторим, а текстурні додатки можуть додати тепла та цікавості інтер'єру.

Нехай ваш вибір кольору відповідає вашим особистим смакам і сприяє комфорту у вашій спальні.

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