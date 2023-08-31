У який час та в які дні не можна давати гроші у борг

Коли не можна давати гроші в борг - народні прикмети

Наші предки з пошаною ставилися до грошей і дотримувалися певних правил. Тоді позичені кошти швидше повернуться до власника.

Згідно з народними прикметами, давати у борг не можна у певний час та певні дні.

Перед великими церковними святами та в самі свята.

У день народження дитини.

У день від'їзду когось із близьких з дому.

Після заходу сонця.

В понеділок.

На спадний Місяць.

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Крім цього, варто врахувати місячний календар. Там є п'ять днів, у які не можна ні давати гроші у борг, ні брати – 1, 6, 11, 15 і 23 місячні дні.

Не можна давати у борг суми, які починаються з цифри 2. Оскільки вони не повертаються або повертаються з величезними труднощами.

Також не можна віддавати останні гроші, тому що так ви накличете на себе невдачі та фінансові негаразди.

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