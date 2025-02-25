В якій валюті краще зберігати гроші українцям у 2025 році: огляд ринку та поради експертів

Експерти вважають, що в найближчій перспективі долар є кращим вибором для збереження заощаджень порівняно з євро. Причина в тому, що на даний момент американська валюта має більше шансів на зміцнення, що робить її більш надійною та вигідною, ніж європейську.

Про це розповів економіст Олексій Геращенко у Facebook. Він зазначив, що планувати в середньостроковій перспективі зараз неможливо через швидку та непередбачувану зміну подій.

"У короткостроковій перспективі долар виграє у парі з євро як валюта для збережень. Що ж стосується середньострокового планування, то цього зараз не можна робити, оскільки ситуація постійно змінюється, і віддалене майбутнє важко передбачити. Найкраще – слідкувати за поточною динамікою та робити прогнози на короткий термін", – зазначив Геращенко.

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Згідно з Геращенком, американський консервативний порядок денний, описаний у ініціативі Project-2025 (яка передбачає просування консервативних політичних пропозицій для змін у федеральному уряді США та зміцнення виконавчої влади), передбачає значні зміни в економічній політиці країни. Зокрема, планується:

Реіндустріалізація США, тобто країна буде виробляти необхідні товари всередині, замість їх імпорту.

Протидія Китаю.

Розвиток власних енергоресурсів для зниження витрат на виробництво.

Захист внутрішнього ринку через митні тарифи.

Зниження бюджетного дефіциту.

Скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі.

Експерт зазначає, що впровадження цієї програми сприятиме зміцненню долара. Адже:

З одного боку, "умовний європейський BMW" продає менше автомобілів у США, що означає менше доларів, які будуть надходити на ринок і обмінюватися на євро.

Американці, у свою чергу, переключаться з імпортних дорогих товарів, обкладених митами, на внутрішні, що знизить попит на іноземну валюту.

"У короткостроковій перспективі долар зміцнюватиметься щодо євро. Якщо у вересні євро коштував 1,1 долара, зараз 1,05, то цього року ми можемо побачити паритет 1:1, а можливо, долар навіть перевищить євро", –підсумував Геращенко.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що буде з курсом і заощадженнями українців у разі змін головної курсоутворюючої валюти в країні.

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