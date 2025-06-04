У якому випадку військовозобовʼязаного з інвалідністю можуть відправити на фронт: пояснення юриста

В Україні особи з інвалідністю не підлягають примусовій мобілізації — це чітко передбачено чинним законодавством. Зокрема, стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначає, що військовозобов’язаний громадянин, який має встановлену інвалідність (на підставі рішення ЛКК або іншого уповноваженого органу), не може бути мобілізований. Це стосується усіх груп інвалідності, включно з третьою.

Однак слід враховувати деякі винятки. Якщо людині призначено повторний перегляд медичного стану через шість або дванадцять місяців після встановлення статусу, то до завершення цього терміну вона також звільнена від служби. Про це пише Уніан.

Проте після нового висновку військово-лікарської комісії ситуація може змінитися. Закон дозволяє особам з інвалідністю служити у Збройних силах України добровільно — за контрактом. Це рішення має бути особистим і не може нав’язуватися.

Попри чітке юридичне формулювання, іноді виникають ситуації, коли людину з інвалідністю можуть помилково викликати до ТЦК. Це може статися, якщо вона не перебуває на військовому обліку або не надала підтверджувальні документи. У такому разі працівники територіального центру можуть просто не знати про підстави для звільнення.

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Адвокатка Мирослава Мостова пояснює, що після скасування медико-соціальних експертних комісій (МСЕКів) передача даних до ТЦК не завжди гарантована, тому особа з інвалідністю повинна самостійно проконтролювати, чи внесено її дані до обліку. Наявність інвалідності не звільняє від обов’язку стати на військовий облік, оновлювати свої облікові дані та вчасно оформлювати відстрочку або підтвердження непридатності.

Якщо інвалідність 1 чи 2 групи встановлена довічно, після підтвердження цього статусу військово-лікарською комісією особу виключають з військового обліку — повторне проходження ВЛК не потрібне. Водночас у випадку з 3 групою інвалідності ситуація складніша. Таких осіб можуть визнати обмежено придатними або тимчасово непридатними, і вони мають проходити повторну комісію у визначений термін — зазвичай через пів року або рік.

Також юристка наголошує, що в разі виклику на ВЛК, наприклад, через систему "Резерв+" чи повісткою з ТЦК, ігнорування може мати наслідки — зокрема, адміністративне покарання у вигляді штрафу. Тому, навіть за наявності інвалідності, важливо не нехтувати юридичними обов’язками та контролювати власний статус у системі обліку.

Нагадаємо, ми вже писали, з якою судимістю не можна служити у ЗСУ.

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