В каком случае военнообязанного с инвалидностью могут отправить на фронт: объяснение юриста

В Украине лица с инвалидностью не подлежат принудительной мобилизации – это четко предусмотрено действующим законодательством. В частности, статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отмечает, что военнообязанный гражданин, имеющий установленную инвалидность (на основании решения ЛКК или другого уполномоченного органа), не может быть мобилизован. Это касается всех групп инвалидности, включая третью.

Однако следует учитывать некоторые исключения. Если человеку назначен повторный пересмотр медицинского состояния через шесть или двенадцать месяцев после установления статуса, то до истечения этого срока он также освобожден от службы. Об этом пишет Униан.

Однако после нового заключения военно-врачебной комиссии ситуация может измениться. Закон позволяет лицам с инвалидностью служить в Вооруженных силах Украины добровольно по контракту. Это решение должно быть личным и не может навязываться.

Несмотря на четкую юридическую формулировку, иногда возникают ситуации, когда человека с инвалидностью могут ошибочно вызвать в ТЦК. Это может произойти, если она не состоит на военном учете или не предоставила подтверждающие документы. В таком случае работники территориального центра могут просто не знать оснований для увольнения.

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Адвокат Мирослава Мостова объясняет, что после отмены медико-социальных экспертных комиссий (МСЭКов) передача данных в ТЦК не всегда гарантирована, поэтому лицо с инвалидностью должно самостоятельно проконтролировать, внесены ли его данные в учет. Наличие инвалидности не освобождает от обязанности встать на военный учет, обновлять свои учетные данные и своевременно оформлять отсрочку или подтверждение негодности.

Если инвалидность 1 или 2 группы установлена пожизненно, после подтверждения этого статуса военно-врачебной комиссией лицо исключают из военного учета — повторное прохождение ВЛК не требуется. В то же время, в случае с 3 группой инвалидности ситуация сложнее. Такие лица могут быть признаны ограниченно пригодными или временно непригодными, и они должны проходить повторную комиссию в определенный срок — обычно через полгода или год.

Также юрист отмечает, что в случае вызова на ВЛК, например, через систему "Резерв+" или повесткой из ТЦК, игнорирование может иметь последствия — в частности, административное наказание в виде штрафа. Поэтому даже при наличии инвалидности важно не пренебрегать юридическими обязанностями и контролировать собственный статус в системе учета.

Напомним, мы уже писали, с какой судимостью нельзя служить в ВСУ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!