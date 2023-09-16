У Кенії знайшли кам‘яне знаряддя праці віком 3 мільйони років: найдавніше, яке коли-небудь використовувало людство

Археологи в Кенії виявили одні з найстаріших кам'яних інструментів, вік яких становить 2,9 мільйона років. Це свідчить про те, що ранні люди використовували знаряддя праці, і не тільки Homo Sapiens, але й інші групи наших давніх предків.

Про це пише ВВС.

За словами вчених, ці інструменти використовувалися для розчленування великих тварин, таких як бегемоти, а також для подрібнення рослин, коренеплодів та фруктів. На місці розкопок були також знайдені два великі викопні зуби, які належали виду людиноподібних і відомі як парантропи.

Раніше вчені припускали, що знаряддя олдувайської культури, найпримітивнішої форми кам'яних інструментів, використовували тільки наші предки Homo Sapiens та їх близькі родичі. Але на місці розкопок у південному Кенії не було знайдено слідів Homo Sapiens.

Натомість вчені встановили, що два міцні зуби належать представникам роду парантропів, які поєднували риси мавпи і людини. Поруч із зубами було знайдено 330 кам'яних інструментів.

"Ці інструменти дозволяли робити приготування їжі більш ефективним", - зауважив професор Рік Поттс зі Смітсонівського національного музею природної історії, один з авторів дослідження. "Олдувайська технологія представляє собою великий крок у розвитку, який дав нашим давнім предкам додатковий арсенал для отримання їжі в африканських саванах".

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"Знайдення цих інструментів поруч із рештками парантропів ставить під сумнів те, хто саме створив найдавніші інструменти олдувайської культури. Можливо, це були не тільки Homo, але і інші види гомінідів", - сказав антрополог Томас Пламмер з коледжу Квінс в Нью-Йорку, головний автор дослідження, опублікованого в журналі Science.

Дослідники стверджують, що знахідка цих олдувайських інструментів свідчить про їх значний прогрес у порівнянні з раніше відомими необробленими кам'яними інструментами, які мають вік 3,3 мільйона років і існували ще до появи роду Homo.

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