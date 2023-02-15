В Кенії виявили кам’яні знаряддя віком 2,9 млн років (фото)

Археологи в Кенії виявили одні з найдавніших кам’яних знарядь, які коли-небудь використовували стародавні люди. Знахідка датується віком приблизно 2,9 мільйона років.

Це продемонструвало, що інструменти використовували інші гілки ранніх людей, а не лише предки Homo Sapiens. Про це пише NATURE WORLD NEWS.

Зазначається, що інструменти використовувалися для рубання бегемотів і подрібнення рослинних матеріалів, таких як бульби та фрукти.

Раніше вчені вважали, що знаряддя Олдова, різновид простих кам’яних знарядь, використовували лише предки Homo Sapiens, група, яка включає наш вид і наших найближчих родичів.

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Однак на місці розкопок у Ньяянзі, на півострові Хома в Кенії, скам’янілостей Homo Sapien виявлено не було.

Натомість були два міцні корінні зуби особини з роду парантропів, які мали мавпячі та людські характеристики, а також 330 кам’яних знарядь.

"За допомогою цих інструментів ви можете розчавити краще, ніж корінний зуб слона, і порізати краще, ніж ікло лева", – сказав професор Рік Поттс.

Раніше, вчені знайшли одну, можливо, найбільш незайману скам’янілість динозавра зі збереженою шкірою та обличчям.

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