У Києві рятувальники дістали з пральної машини змію (фото)

У Києві, в Дарницькому районі на проспекті Бажана, в одній із квартир в пральній машині виявили змію. Яким чином плазун опинився всередині конструкції пральної машинки – невідомо. Наразі змії нічого не загрожує.

Команда порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group в період з 21 по 31 січня виконала 26 виїздів з порятунку тварин у надзвичайних ситуаціях та врятували 49 тварин.

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"На проспекті Бажана з пральної машинки деблоковано змію, яка невідомим чином опинилася у квартирі", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники розібрали пральну машину та витягли невелику змію. Подальшою долею тварини поки займатимуться вони. Чи звертався хтось з приводу зникнення змії, не повідомлялось.

Її вид не уточнили, але користувачі в коментарях вважають, що це маїсовий полоз, або як його ще називають, плямистий лазячий полоз, або червона щуряча змія (Pantherophis guttatus). Рептилія мешкає в Північній Америці та є популярним екземпляром в приватних колекціях тераріумістів.

Цей вид полозів абсолютно безпечний, навіть якщо його вдасться спровокувати на укус. Він не несе небезпеки для здоров’я людям та домашнім тваринам, крім пацюків та мишей.

Більшість рептилій не відчувають прихильності до людей і небагато з них стають ручними. Люди не займалися виведенням домашніх повзучих, спеціально формуючи їх характер. Маїсовий повзун, якого поколіннями культивують в неволі, має доволі м’який характер.

Раніше у Києві на Позняках вже бачили величезну змію, яка перелякала жителів. Пізніше повідомили, що пітон, який жив у під'їзді багатоповерхівки, був знайденим вже мертвим.

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