У Київській області уламки збитої крилатої ракети пошкодили 10 будинків, травмовано двох людей (фото)

росіяни вночі 27 серпня атакували центральні та північні області України крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Всі повітряні цілі знищила ППО.

У Київській обласній державній адміністрації повідомили, що в регіоні ППО збила повітряні цілі, однак уламки ракет пошкодили в одному з районів Київщини 10 приватних будинків.

"Один із них має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Уламками ще пошкоджено дві автівки, а також ангар для зберігання сільськогосподарської техніки", – повідомив голова обласної адміністрації Руслан Кравченко.

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За його словами, унаслідок падіння уламків збитої ракети було травмовано двох мешканців Київської області.

"Люди отримали незначні порізи. Допомога була надана на місці. Наразі на місці продовжують працювати оперативні служби. Людям надається вся необхідна допомога", – додав очільник ОВА.

Голова Київської обласної поліції Андрій Нєбитов показав фото з місця, де впали уламки ракети. Він зазначив, що "правоохоронці оглядають місця падіння уламків та документують наслідки ворожої агресії".

Подробиці нічної атаки по Україні читайте за цим посиланням.

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