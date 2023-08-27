В Киевской области обломки сбитой крылатой ракеты повредили 10 домов, травмированы два человека (фото)

россияне ночью 27 августа атаковали центральные и северные области Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Все воздушные цели уничтожило ПВО.

В Киевской областной государственной администрации сообщили, что в регионе ПВО сбило воздушные цели, однако обломки ракет повредили в одном из районов Киевщины 10 частных домов.

"Один из них имеет значительные повреждения, у других - выбиты окна, двери, крыши, иссеченные фасады. Обломками еще повреждены два автомобиля, а также ангар для хранения сельскохозяйственной техники", — сообщил глава облгосадминистрации Руслан Кравченко.

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По его словам, в результате падения обломков сбитой ракеты были травмированы двое жителей Киевской области.

"Люди получили незначительные порезы. Помощь была оказана на месте. Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы. Людям предоставляется вся необходимая помощь", – добавил глава ОВА.

Глава Киевской областной полиции Андрей Небытов показал фото с места, где упали обломки ракеты. Он отметил, что "правоохранители осматривают места падения обломков и документируют последствия враждебной агрессии".

Подробности ночной атаки по Украине читайте по этой ссылке.

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