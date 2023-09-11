У Китаї знайшли масштабний комплекс гробниць часів пізньої династії Шан 1600 року до н.е.

У провінції Хенань у Китаї виявили великий комплекс гробниць епохи пізньої династії Шан (1600 – 1046 рр. до н. е.). Археологи знайшли 18 фундаментів будівель, 24 гробниці, 4 ями з кіньми та гробницями. Розкопки велися понад два роки.

Про це пише "Навколо Світу. Україна".

В процесі розкопок в ямах виявили шість возів та кілька воїнів з кіньми. Деякі воїни були в капелюхах, прикрашених раковинами.

Разом з тим деякі з великих гробниць були вже розграбовані, в них залишилася тільки невелика кількість кераміки, а також скелети людей і коней.

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Ймовірно, на місці розкопок мешкав великий клан "Це" династії Шан. Серед написів на знайденому бронзовому посуді виявили китайський ієрогліф "Це", який вказує на приналежність до клану.

Крім того, археологи знайшли безліч артефактів, серед яких – речі з нефриту та каменю, вироби з кістки й раковин молюсків. Слід зазначити, що артефакти добре збереглися.

Нагадаємо, в Єрусалимі виявили туалетну кімнату з кам’яним унітазом віком 2700 років.

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